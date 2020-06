Allerlaatste aflevering Eigen Huis & Tuin sluit af met 677.000 kijkers

De laatste uitzending van het klusprogramma was gisteren niet anders dan normaal. Het team bezocht een stel in Beverwijk dat hulp nodig had bij het verbouwen van hun tuin. Het resultaat bezorgde het koppel nog net geen tranen: van een loungehoek, sportplek tot een hottub, de klussers hadden met werkelijk alle wensen rekening gehouden.



De huidige presentatoren (Tom Groot, Thomas Verhoef en Evelyn Struik) sloten de laatste aflevering, ondanks de fles champagne die ze ontkurkten, toch redelijk ingetogen af. ,,Heel erg bedankt voor het trouw kijken en de lieve berichten op social media. We gaan jullie missen, lieve kijkers!”



RTL maakte in april bekend de 'dure klusshow’ van de buis te halen om het actualiteitenprogramma Editie NL een plek op de zaterdag- en zondagavond te geven. Het programma zou met zijn veertig interieur- en tuinmetamorfoses per jaar te duur zijn om voort te kunnen zetten. Van der Vorst liet echter wel weten op zoek te gaan naar een nieuwe plek voor Eigen Huis & Tuin. ,,Natuurlijk nemen we geen afscheid van het merk Eigen Huis & Tuin. Het tv-programma krijgt in de toekomst in een andere vorm en een lagere frequentie een mooie nieuwe plek bij RTL 4, zodat de fans hun geliefde gids op het gebied van wonen en tuinieren niet hoeven te missen.”, zei hij daarover.