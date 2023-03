Alleen al het collier om Máxima's hals is meer dan 1 miljoen euro waard

Met video Beau laat live op tv bloedzui­ger op slagader zetten, maar dat is lang niet zijn naarste beet

Beau van Erven Dorens (52) heeft zich woensdagavond live in zijn talkshow laten bijten door een bloedzuiger. De presentator kreeg een gek gevoel in zijn hand terwijl het beestje zich volzoog op zijn pols, maar onthulde voor het oog van 671.000 kijkers dat dit lang niet de vervelendste beet is die hij heeft meegemaakt.