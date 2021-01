Alle seizoenen van The Muppet Show bij Disney+

Alle 120 afleveringen, die tussen 1976 en 1981 op televisie verschenen, zijn vanaf 19 februari beschikbaar op Disney+. Disney maakte het nieuws bekend met een ‘statement’ uit naam van Kermit de Kikker. ,,Het is geweldig om oude fans weer te verwelkomen en om een nieuwe generatie fans te laten zien hoe we ooit begonnen zijn. En hoe Miss Piggy zo’n superster is geworden”, aldus Kermit over de comeback van de show.



Verschillende sterren hadden een rolletje in The Muppet Show, die bedacht is door wijlen Jim Henson (1936-1990). Zo kwamen onder meer Liza Minelli, Elton John en Mark Hamill voorbij in de show over poppen.