Alle remmen gaan los: Yasmin zoekt de verleiding bij Shirley

Waar het er in het vorige seizoen allemaal maar braaf aan toeging, gaat het er in de huidige afleveringen juist steeds heftiger aan toe. Yasmin was al na het kampvuur klaar met Thomas, de relatie van Pommeline en Fabrizio hangt aan een zijden draadje en ook Shirley en Damian lijken steeds minder in een goede afloop te geloven. Ook het nieuwe koppel, Liessinde en Orpheo, komen voor verrassingen te staan. Want waar Liessinde het volledige vertrouwen in Orpheo heeft - ‘hij is hier om iets aan mij te bewijzen'-, laat Orpheo juist de teugels vieren en is hij degene die met al het vrouwelijk schoon flirt.



Buiten de dagelijkse activiteiten om, stond er vandaag weer een kampvuur op de planning. De vorige beelden kwamen al keihard aan bij de deelnemers, maar na de fragmenten van vandaag is de toon pas écht gezet. Yasmin kreeg, zoals ze al had verwacht, te zien en te horen hoe Thomas en verleidster Daniëlle van bil gingen in de badkamer. Pommeline kreeg nog net geen rode vlekken in haar nek toen Fabrizio de zin 'Temptation Island, de plek waar relaties worden verwoest’ uitsprak en Shirley begon zich steeds meer te ergeren aan de uitspraken van Damian.



De klap kwam extra hard aan bij Liessinde, die haar vriend voor de volle honderd procent vertrouwde. Orpheo verscheen namelijk in beeld tijdens een van zijn dates met de verleidsters. Liessinde hoorde hoe Orpheo Angi uitdaagde om bij hem in bed te komen na een feestje. ,,En je weet dat dat niet goed gaat", luidden de woorden van Liessindes vriend. Dat was het moment waarop ze brak. Iets wat vorige week totaal niet aan de orde leek. Ze leek namelijk erg zeker van haar verschijning en haar doen en laten. ,,Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet denken en ja, ik vind het best wel moeilijk om te zien", klonk het geëmotioneerd uit haar mond. Het duurde niet lang voor Liessinde haar tranen de vrije loop liet.