Alle podcasts op nieuw platform NPO Luister: ‘Een spannende reis’

Tom Herlaar, werkzaam bij NPO Radio 5, komt volgende maand met een nieuwe podcast. ,,Dat gaat over mantelzorg”, vertelt Jurre Bosman, directeur audio van de NPO. ,,Dat is een breder onderwerp, waarvoor ook luisteraars van, pak ‘m beet, 3FM of FunX zich kunnen interesseren. Voorheen moest je dan echt zoeken, nu kunnen ze deze podcast veel gemakkelijker vinden.”

Bosman is trots op het nieuwe audioplatform: NPO Luister. Waar je voor de podcast van Tom Herlaar voorheen alléén naar (de site van) NPO Radio 5 moest, is er nu de app van NPO Luister waar alle podcasts van de Publieke Omroep gratis zijn te vinden. Bosman: ,,Een ander voorbeeld. Als Ruud de Wild voor zijn podcast 30 Minuten Rauw een politicus interviewde, moest je naar NPO Radio ,2 terwijl de NPO Radio 1-luisteraar misschien ook belangstelling heeft.”

Zoeken hoeft amper meer met NPO Luister waar je alle podcasts van de publieke omroep kunt vinden: ruim 400 in totaal. ,,Daarvan zijn 300 echte podcasts en het andere deel programma’s die we op de radio gehad hebben. Zoals –een heel populaire- Oog op Morgen, maar ook Spijkers met Koppen en Taalstaat. Dat zijn uitzendingen zonder nieuws en ster.”

Volledig scherm De podcast 30 minuten rauw van Ruud de Wild © kro-ncrv

De podcasttitels zijn ingedeeld in zestien categorieën, waaronder actualiteiten, drama, sport, levensbeschouwing, jongeren en kinderen, cultuur en media. Wie scrollt door het aanbod treft bekende en minder bekende titels. Van De Brand in het landhuis en Wie is de Mol? tot Kalm met Klassiek en De plantage van onze voorouders. ,,De meeste mensen luisteren radio, ook na 100 jaar, nog steeds vooral live. Het is de actualiteit, het hier en nu, maar nieuws is na een uur, of een paar uur, al weer oud. Podcast is tijdlozer. Het vervult een andere behoefte. Mensen zijn toch altijd op zoek naar bijzondere verhalen. Met verschillende lagen, met achtergronden, meer diepgang. Ze kunnen de tijd nemen. Radio wordt vaak geluisterd in de auto, huiskamer of op de werkvloer. Postcast luisteren de meeste mensen op hun oortjes. Ze zijn ook gewend geraakt om te kijken en luisteren wanneer zij dat zelf willen. On demand. Zie Spotify, zie NPO Start. De podcasts zijn ‘bingeable’, je kunt ze allemaal achter elkaar beluisteren.”

Volledig scherm Jurre Bosman © NPO/No Candy

De NPO investeerde de laatste jaren behoorlijk in online en on demand. ,,Podcast is inmiddels veel meer dan twee mensen die even aan tafel gaan zitten met een microfoon. Het zijn ook niet altijd niet alleen radiomakers die zich hiermee bezig houden. We hebben nu meer dan 400 titels, maar vergis je niet: bijna 80 procent van de radioluisteraars is nog onbekend met het fenomeen podcast.”

Overigens is NPO Luister meer dan alleen aan verzameling podcasts. ,,We willen het platform, dat nu start als een experiment, ook gebruiken voor innovatieve audio”, zegt Martijn van Dam, als lid van de raad van bestuur van NPO verantwoordelijk voor technologie en innovatie. ,,Denk aan interactie waardoor kinderen het verloop van een verhaal kunnen bepalen of meespelen in een quiz. We willen volop experimenteren. Luisteraars nieuwe dingen laten ontdekken, die passen bij hun persoonlijke interesses aan de hand van publieke algoritmen. Die aanbevelingen hoeven niet beperkt te blijven tot audio: we willen de gebruikers van NPO Luister in de nabije toekomst verwijzen naar ons video-aanbod in NPO Start en vice versa.”

Naast podcasts biedt NPO Luister livestreams van onder meer NPO Radio 1, 2, 4, 5, 3FM, FunX, SterrenNL en NPO Soul & Jazz. De podcasts zijn online te beluisteren, maar ook (kosteloos) te downloaden voor momenten als er geen internetverbinding is. ,,We willen ook feedback ophalen bij de gebruikers”, aldus Van Dam. Bosman: ,Eind oktober hebben we de Week van de Podcast. Dan komen daar veel titels bij. Het is een spannende reis die we gaan maken.”

Volledig scherm Podcast top 25 van de NPO © -

