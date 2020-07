Alle oude seizoenen Charmed binnenkort op Videoland

Britse filmcommis­sie kreeg in 2019 meeste klachten over Joker

17:23 Bij de British Board of Film Classification (BBFC) kwamen in 2019 de meeste klachten binnen over de film Joker, dat meldt NME vandaag. Over de film van regisseur Todd Phillips, met Joaquin Phoenix in de rol als de aartsvijand van Batman, werd maar liefst twintig keer een klacht ingediend.