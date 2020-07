Ali B vervangt Dan Karaty in jury Holland’s Got Talent

,,Ik vind het jammer dat Dan er niet bij kan zijn, maar ik kijk er erg naar uit om aan Holland’s Got Talent mee te werken’’, zegt Ali. ,,De afwisseling van zoveel verschillende mensen met uiteenlopende talenten maakt Holland’s Got Talent juist zo leuk. En ik wil mij hierdoor laten verrassen en inspireren, samen met de andere juryleden. Ik heb er zin in!’’



De rest van de jury blijft in het elfde seizoen hetzelfde, maakte RTL vanavond bekend, met naast Ali de bekende gezichten van Angela Groothuizen, Chantal Janzen en Paul de Leeuw. Het programma wordt weer gepresenteerd door Humberto Tan.



Ali is inmiddels ongeveer het meest ervaren tv-jurylid van Nederland. Hij was eerder te zien in X Factor en momenteel nog steeds in We Want More (op SBS 6) en als coach bij The voice of Holland en The Voice Kids (allebei RTL 4). Holland’s Got Talent is vanaf 29 augustus weer op de buis.