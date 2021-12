Ali B showt zijn nieuwe klok en wijze Bridget geeft raad

Het Grote Songfesti­val­feest in de Ziggo Dome geannu­leerd

Het Grote Songfestivalfeest in de Ziggo Dome gaat niet door. Het feest zou eigenlijk op 9 december zijn, maar vanwege de huidige coronamaatregelen kan dat nu niet meer doorgaan. Een van die maatregelen is dat er maximaal 1250 mensen een zaal in mogen en dat iedereen moet zitten.

16:18