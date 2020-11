Ali B. komt met nieuwe muziek: vier albums

Jesy Nelson langere tijd weg bij Little Mix wegens ‘medische redenen’

17 november Jesy Nelson, bekend van de populaire meidenband Little Mix, trekt zich tijdelijk terug. Wat de 29-jarige zangeres precies mankeert is niet bekend. Duidelijk is wel dat het te maken heeft met medische klachten. Een woordvoerder laat weten dat er verder geen uitspraken worden gedaan over Nelsons toestand. Dat meldt The Sun.