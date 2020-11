Ali B is gezonder gaan leven: ‘Ik ben nu flexitariër, maar wil naar vegetariër’

,,Weet je waar ik als klein jochie over fantaseerde? Een karavaan van kamelen. Daarmee wilde ik reizen naar andere landen. Nieuwsgierigheid is altijd mijn grootste talent geweest. Dingen ontdekken en daarmee terugkomen en mensen blij maken. Verbinden, delen. In zekere zin doe ik dat ook met Ali B op volle toeren. Daar koppel ik golden oldies aan rappers van wie ze nog nooit gehoord hebben. En andersom. Ik breng twee verschillende werelden bij elkaar. Muziek blijft daarin ook een verbindende factor. Ik zal altijd met muziek bezig zijn. Het is ook niet dat ik stilgezeten heb na mijn laatste album in 2016. Meli meli, Terwijl jullie nog bij me zijn. Anderhalf meter. Voy a Bailar. Miljoenen streams. Nu ben ik weer terug waar het voor mij begon: muziek maken voor de lol. Begin 2021 kom ik met vier nieuw albums met gloednieuw materiaal. Ze zijn gebaseerd op playlists op Spotify. Je hebt de Woordenschat-playlist. Dat is hiphop. Daarmee kan ik helemaal los gaan. Met raps, met stoerdoenerij. Het tweede album is meer in je moerstaal, meer 100%NL-muziek. Het genre van Snelle. Het derde is gebaseerd op de Shisha Lounge Playlist. Reggaeton met rap. Beetje Rai. Zoals Cheb Khaled (bekend van de hit Aïscha). En het vierde is gebaseerd op de La Vida Loca-playlist. Puur dans, vrolijke liefdesliedjes à la Enrique Iglesias. Vier sounds. Lekker om te luisteren en om te maken.’’