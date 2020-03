Ali B en Judeska maken nummer over 1,5 meter: ‘Kom niet in mijn aura, bitch’

Het liedje verscheen vandaag en heet Anderhalf. Ook Jandino Asporaat, als zijn typetje Judeska, Poke en Alberto Stegeman werkten mee aan het nummer over ‘social distancing’. ,,We proberen het hier op een leuke manier duidelijk te maken en vinden dit een leuke video, maar het is wel een SERIEUZE BOODSCHAP‼️”, schrijft Ali op Instagram.