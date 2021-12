Ali B blikt terug op overval voor zijn huis: ‘Dan moet je gewetenloos zijn’

Zelf initiatief nemen

Dat de overvallers zo dicht bij zijn huis en gezin zijn geweest maakt Ali ook woedend. ,,Het is heel verleidelijk om zelf het initiatief te nemen. Maar dan geef ik een slecht voorbeeld en had ik mezelf toen net zo goed kunnen verzetten.”

Omdat BN’ers vaker met geweld worden beroofd van hun horloges, zoals ook Lil Kleine onlangs, had de rapper verwacht zelf ook een keer aan de beurt te zullen zijn. ,,Zoveel BN’ers hebben we niet”, lacht hij. Hoewel Ali het ook ‘zuur’ noemt dat je wordt beroofd als je iets duurs draagt, heeft hij ook geleerd van het incident. ,,De situatie heeft me ook laten inzien wat me waard is in het leven. Je hebt het niet nodig.”