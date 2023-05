Alex zet Kopen zonder kijken-stel op scherp: ‘Je móét nu de woningmarkt op’

Menig mens droomt ervan om in de populaire Pijp in Amsterdam te wonen, maar Quirine (30) en Hein (29) niet. Het stel gaat liever terug naar hun roots in Brabant. Al blijkt die zoektocht moeilijker dan gedacht, werd maandagavond duidelijk in een nieuwe aflevering van Kopen zonder kijken .

De Brabantse Quirine en Hein huren een woning in de Pijp in Amsterdam, maar vooral Hein blijkt daar niet te kunnen aarden. ,,Ik ben niet die hippe Amsterdammer die mensen denken dat ik ben”, bekent hij. Quirine heeft het minder moeilijk dan haar vriend, maar verlangt toch ook wel naar haar roots. En omdat ze het gevoel hebben dat ze zelf achter de feiten aanlopen als het gaat om huizenjacht, roepen ze de hulp in van het team van Kopen zonder kijken.

Makelaar Alex van Keulen en bouwkundige Bob Sikkes worden opgetrommeld om de wensen van het stel door te nemen, maar merken al snel dat Quirine en Hein verschillende eisen hebben. Zo wil Quirine het liefst in Vught in een jaren 30-woning wonen en maakt het Hein niet zo veel uit, als er maar een geschikt huis gevonden wordt. Met een budget van 450.000 euro zoekt het stel een huis van minimaal 100 vierkante meter met drie slaapkamers en een tuin. Klinkt redelijk, maar dat is het niet, waarschuwt Alex. In Brabant is de huizenmarkt namelijk net zo heftig als in de rest van Nederland. ,,Een jaren 30-woning gaat ‘m niet worden binnen jullie budget. En instapklaar gaat ‘m ook niet worden.”

Om het Alex te vergemakkelijken én de concessieklok te vermijden, besluiten Quirine en Hein hun budget op te schroeven naar 500.000 euro. Alex is er blij mee, maar ontdekt al snel dat het weinig effect heeft. Ondertussen is ook de tijd van de concessieklok verstreken en zijn Quirine en Hein genoodzaakt hun wensenlijstje aan te passen. Vooral het zoekgebied en de voorkeur voor bepaalde woningen blijkt de huizenjacht tegen te werken. ,,Jullie moeten nu echt de woningmarkt zien op te komen”, maakt Alex het stel nogmaals duidelijk.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Alex gaat op bezoek bij Quirine en Hein © RTL

Spaarpot

Ze geven gehoor aan zijn verzoek en al snel komt Alex een een tussenwoning in het door Quirine geliefde Vught tegen. Hij weet het huis aan te kopen door over te bieden, maar houdt ook nog een flink verbouwbudget van ongeveer 60.000 euro over. Normaal gesproken zou Bob daar tevreden mee zijn, maar voor zijn plannen is er nog eens extra 20.000 euro nodig. Of Quirine en Hein nog ergens een spaarpotje hebben? ,,Ik durf wel te stellen, ik ga niet te veel verklappen, dat wat ik ermee ga doen absoluut waardevermeerderend is”, belooft Bob het stel. En dus kunnen ze niet anders dan akkoord gaan.

Bob zorgt met het extra gekregen geld voor een flinke uitbouw met een gloednieuwe keuken én een wijnklimaatkast, iets waar hij Hein dolgelukkig mee maakt. Maar dan krijgt Bob, zoals in vrijwel iedere aflevering, een belletje: er is een baby op komst. Daarom moet er toch ook weer aan een ruimte voor de kleine spruit worden gedacht.

Op de grote dag zijn Quirine en Hein ‘heel erg gespannen’. Maar eenmaal binnen valt die spanning direct van ze af. ,,Waanzinnig”, reageert Hein enthousiast. Quirine kan weinig anders uitbrengen dan ‘o my god’ en ‘wow’. ,,Holy moly, ik vind het echt mega leuk ingericht. Echt mega ons”, jubelt ze.

Quirine en Hein hadden zich geen beter huis kunnen wensen. ,,Het voelt echt als thuiskomen”, glunderen de twee.

Volledig scherm Het huis van Quirine en Hein in Kopen zonder kijken © RTL

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: