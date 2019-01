Alex Honnold beklimt 900 meter hoge steile bergwand zónder touwen

Spoiler alert: Alex Honnold leeft nog. Na bijna twee jaar trainen bedwong de 33-jarige Amerikaan als eerste zonder hulpmiddelen de majestueuze granieten rots El Capitan in Yosemite National Park. Niet dat deze voorkennis de National Geographic-documentaire minder sensationeel maakt. In een bomvol Carré, waar Free Solo tijdens het afgelopen IDFA Festival in première ging, hoorde je mensen letterlijk hun adem inhouden en vloeiden op het eind tranen van ontlading.



Maar wat als Honnold, die tijdens de onderneming vaak grip zocht op een nog geen centimeter uitstekend stukje steen, het níet had gehaald? Menig klimvriend viel al te pletter. ,,Maar hoe triest ook, in deze wereld wordt dat geaccepteerd”, vertelde Honnold tijdens een bezoek aan Amsterdam. ,,Wij zijn ons doordrongen van het feit dat wat we doen levensgevaarlijk is. En we leren van deze ongelukken die meestal door iets triviaals worden veroorzaakt en niet door een gebrek aan oefenen.’’