Alex (15) werd plots de ster van Glastonbury: ‘Ik dacht dat het een grapje was’

Op zondagochtend is Alex Mann nog gewoon de zoveelste 15-jarige rapfan uit een klein dorpje in Engeland. Blij dat hij voor de eerste keer naar het Glastonbury-festival gaat. Op maandagochtend wordt hij wakker als een ster op sociale media , nadat hij uit het publiek is geplukt en gerapt heeft voor het oog van duizenden bezoekers. Er wacht hem zelfs een rolletje in een videoclip. ,,Ik dacht wel: wat als ik het ga verpesten?”

Alex zit op de schouders van zijn vrienden terwijl hij het shirt draagt van zijn favoriete voetballer Thiago Silva. Op het podium vraagt Dave, een rapper uit Engeland, om iemand die nuchter is én de tekst van zijn ode aan juist die speler kent. Hij spot Alex en zegt: ,,Ik zie een shirt van Paris Saint-Germain daar, maar ken je ook de tekst?” De jongeman gooit er zelfverzekerd wat teksten uit. ,,Het lijkt erop dat hij de tekst kent, laten we het een kans geven”, countert Dave.



Op het podium legt Dave aan Alex uit dat hij alleen de tekst van AJ Tracey hoeft te rappen, met wie hij het nummer opnam. Maar de jongeman lepelt elk woord van de complexe en supersnelle rap zonder onderbreking op. Het publiek gaat uit zijn dak. De ster van Glastonbury 2019 is geboren.



Een dag later vertelt hij aan The Guardian dat hij doodsangsten heeft uitgestaan. ,,Ik kroop snel het podium op, want ik dacht: wellicht maakt hij maar een grapje. Maar toen ik er eenmaal stond, was ik zo nerveus. Ik dacht wel: wat als ik het ga verpesten? Maar het ging best goed op het podium en het optreden ging zo goed.”

Stervoetballer

Zijn grote held Thiago Silva reageert via Twitter ook op het optreden. De stervoetballer, op dit moment in Brazilië voor de halve finale van de Copa America tegen Argentinië woensdag, feliciteert Alex met zijn optreden en vraagt om zijn telefoonnummer. ,,Ik heb nog niet met hem gesproken”, vertelt Alex. ,,Maar ik weet ook niet wat ik tegen hem zal zeggen. Dat ik hem een geweldige speler vind, denk ik.”



Naast alle lyrische reacties is er op sociale media ook wat scepsis. Het optreden van Alex zou in scène zijn gezet, maar hij ontkent dat zelf stellig. ,,Het was 100 procent echt. Het gebeurde gewoon. Ik heb Dave maar één keer eerder in mijn leven gezien en dat was bij een show in Bristol.”



Ook wordt er druk gespeculeerd dat hij wellicht dronken was. ,,Het is grappig om al die reacties te lezen. Maar als ik dronken was, had ik een tekst als deze echt niet kunnen herinneren”, lacht hij.



