Alec Baldwin vervolgd voor dodelijk schietincident op filmset Rust

Acteur Alec Baldwin wordt vervolgd voor dood door schuld in de zaak rond de dodelijk schietpartij op de set van de westernfilm Rust . Daartoe heeft justitie in de Amerikaanse staat New Mexico vandaag besloten. Ook wapensmid Hannah Gutierrez-Reed, die de wapens en munitie op de set overzag, wordt vervolgd.

Cameravrouw Halyna Hutchins kwam in oktober 2021 om het leven tijdens de filmopnames. Acteur Alec Baldwin was aan het oefenen met een revolver, die ongeladen had moeten zijn. Het wapen ging toch af en Hutchins werd dodelijk in de borst getroffen. Regisseur Joel Souza raakte gewond. Baldwin zegt niet te hebben geweten dat het wapen geladen was.

Justitie meldde eerder al op basis van onderzoek dat de revolver niet met opzet door iemand geladen was. Het was toen echter niet bekend hoe een echte kogel op de set en in het wapen heeft kunnen belanden.



Baldwin stelde in november nog zijn naam te willen zuiveren. De acteur liet toen weten wapensmid Hannah Gutierrez-Reed voor de rechter te willen slepen, omdat zij de supervisie had over de wapens en munitie op de filmset. Hij wil ook assistent-regisseur Dave Halls en crewleden Sarah Zachery en Seth Kenny aanklagen. Halls gaf de revolver aan Baldwin en vertelde hem dat het wapen veilig was. Zachery was verantwoordelijk voor de rekwisieten. Kenny leverde wapens en munitie en assisteerde de wapensmid, verklaart de advocaat van Baldwin.

Baldwin en de productie van de film troffen in oktober 2022 een schikking met Matthew Hutchins, de weduwnaar van de overleden cameravrouw. Hij was toen van mening dat niemand schuldig is aan de dood van zijn vrouw en sprak van een ‘verschrikkelijk ongeluk’. Hij zei dankbaar te zijn dat de film doorging met productie om zijn vrouw een eer te bewijzen.

