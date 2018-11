Alec Baldwin gearresteerd na ruzie over parkeerplaats

Bohemian Rhapsody opent met 3,9 miljoen dollar

19:42 De bioscoopfilm Bohemian Rhapsody heeft gisteren op de openingsavond in de Verenigde Staten 3,9 miljoen dollar opgebracht. De muzikale biopic over het levensverhaal van zanger Freddie Mercury en de opkomst van zijn band Queen, draaide op de eerste avond in 3260 zalen. Het aantal zalen voor vrijdagavond wordt opgeschaald naar 4000, meldt Variety.