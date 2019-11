Alec Baldwin en vrouw blijven gaan voor vijfde kind

,,Ik voel me zo goed als je je kan voelen op zo’n moment,” zei de 35-jarige Hilaria. ,,Ik voel me al iets beter dan vorige week, en erover praten en mijn ervaring delen helpt me genezen.” De 61-jarige Alec en zijn vrouw hebben al vier kinderen. ,,Ik heb een hele fijne man die er altijd voor me is. Hij brengt me naar het ziekenhuis als ik geopereerd moet worden, en hij is er als ik weer wakker word.”



De actrice deelde het nieuws over haar miskraam op Instagram, ook om zo het taboe op een miskraam. Toch wilt het stel niet eindigen met een droevige noot. ,,Als je kinderen hebt, en je bent zoals wij, dan heb je soms het gevoel dat je niet kan stoppen. Elke keer als we weer een nieuw gezinslid verwelkomen denken we: ‘Dit is geweldig. Laten we er nog meer nemen!’” vertelt Alec. Dus gaan de twee weer aan de slag om hun dochter en drie zoons een nieuw broertje of zusje te geven.