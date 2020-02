Alberto Stegeman vindt sneer Peter R. de Vries in RTL Boulevard ‘zeer oncollegiaal’

Stegeman hoorde gisteren een werkstraf tegen zich eisen omdat hij in het kader van zijn programma een nepbom zou hebben achtergelaten in een kazerne. Daarom schoof hij aan bij RTL Boulevard om te praten over het verloop van zijn dag en de eis van het OM. Collega Peter R. de Vries sneerde in de studio richting Stegeman: ,,Ik kan elke dag op een kazerne een koffertje achterlaten. Dat is nieuws dat je elke dag kan maken.” Stegeman vindt de reactie ‘zeer oncollegiaal’, zei hij vanochtend bij Gerard Ekdom. ,,Hij weet ook dat we voor de onderzoeken die we doen, met het hele team, vaak maanden bezig zijn. Hij had het dan over: ‘ik kan iedere dag wel een uitzending maken met zo’n pasje op Schiphol.’ We hebben daar medewerkers drie maanden aan het werk gehad, dat heeft ontzettend veel tijd gekost. Ik vond het een beetje respectloos. Als hij dat dan zo eventjes noemt en zegt: ‘dat kan ik ook.’ Nou, soms kan hij dingen gewoon niet en dat wilde ik hem duidelijk maken.”

Onterecht

De reactie van De Vries verbaasde Stegeman. ,,Ik ken hem echt al heel erg lang. We gaan heel goed met elkaar om en hij heeft ook in het verleden altijd hele andere woorden gesproken over het programma, ook wel bij Boulevard. Dus dit kwam een beetje uit de lucht vallen. Ik vind het niet erg hè, iedereen mag vinden van het programma wat ze willen. Of je nou fan bent of dat je het hartstikke stom vindt. Het maakt me oprecht niet uit. Als hij het niet leuk zou vinden, vind ik het ook prima. Alleen wat je niet moet doen, is de onderzoeken die wij doen klein maken. Dat is gewoon onterecht.”



Na de uitzending gingen de twee kemphanen overigens goed uit elkaar. ,,We hebben de discussie daarna niet doorgezet. We zijn allebei mans genoeg om elkaar de hand te schudden en nog even over wat andere dingen te praten. Daar gaat het niet om. Het is ook geen persoonlijke vete, want ik heb hem zelf hoog zitten. Daarom vind ik het extra teleurstellend dat hij dat dan zegt.”