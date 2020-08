Albert Verlinde praat bewust niet meer over liefdesleven: ‘Ik doe mijn ding en ben gelukkig’

Hoewel Albert Verlinde vroeger in RTL Boulevard en tegenwoordig in Shownieuws de relaties van BN’ers onder de loep neemt, praat hij niet meer over zijn eigen liefdesleven. De theaterproducent en entertainmentdeskundige is naar eigen zeggen in het verleden open genoeg geweest en wil dat nu niet meer. Dat zei hij vandaag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune.

De 59-jarige Verlinde was jaren geleden zelf onderdeel van een mediastorm toen zijn man Onno Hoes, destijds burgemeester van Maastricht, werd gefotografeerd toen hij zoende met een andere man. Hoewel de theaterproducent hem vergaf, strandde de relatie bijna een jaar later alsnog. Verlinde, die nooit officieel scheidde van Hoes, sprak er destijds regelmatig openhartig over op televisie. Tegenwoordig houdt hij liever geheim hoe het met de liefde is gesteld. ,,Ik heb op een gegeven moment gewoon de keuze gemaakt: ik doe mijn ding en ik heb het buitengewoon naar mijn zin en ik ben zeer gelukkig, maar ik ga er niet meer over zeggen.”

Het verhaal dat Verlinde en Hoes het weer ‘voorzichtig aan het proberen’ zijn, verwijst de theaterproducent naar het rijk der fabelen. ,,We zijn altijd heel goed bevriend gebleven, altijd maatjes gebleven en dat is het. We zijn vooral blij dat we elkaar, na alles wat er is gebeurd, na 25 jaar niet zijn kwijtgeraakt.”

Onderschat

Verlinde is door zijn eigen ervaringen anders gaan kijken naar het entertainmentnieuws. ,,Ik weet nu ook wat de impact is van iets roepen op tv waar 2 tot 3 miljoen mensen naar keken.” Die impact had hij onderschat. ,,Ik heb altijd gedacht: dat valt wel mee, het moet gewoon gebeuren.”

Als entertainmentdeskundige is Verlinde in ieder geval de komende tijd nog te zien bij SBS6, zijn contract bij Talpa loopt tot komend voorjaar. Ook schuift hij vanaf maandag 31 augustus wekelijks aan bij het RTL 4-ochtendprogramma Koffietijd om ‘te praten over theater en cultuur en dergelijke’.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van show & entertainment: