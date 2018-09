Albert Verlinde is pas het begin voor De Mol

Het is natuurlijk een meesterzet van John de Mol om Albert Verlinde terug te brengen op tv. Je hoeft geen mediaprofessor te zijn om te concluderen dat er een fors terrein braak ligt als het gaat om een showbizzprogramma met een bite op de vroege avond. Vroeger het primaat van Boulevard, maar dat is onder bewind van de vorige RTL-baas vakkundig omgebouwd tot zouteloze agendarubriek, met giebelende deskundigen die zojuist Wikipedia hebben geraadpleegd.



En als het gaat om bite, of om nieuwtjes, dan moet je bij Albert zijn. De combinatie met Jan Versteegh is veelbelovend, mits het geen toneelstukje wordt, zoals in het melige filmpje van die twee op een bank voor de tv dat ik gisteren voorbij zag komen.



Het idee erachter is natuurlijk dat dit Boulevard 2.0 als vliegwiel gaat fungeren voor de rest van (SBS) 6, of hoe de zender tegenwoordig precies heet. Ondanks dat onze manier van tv-kijken in een paar jaar tijd geheel veranderd is, blijft er namelijk één ijzeren wet onverminderd van kracht in Hilversum: als je op de vooravond kijkers aan je weet te binden, is de kans op een groot publiek later op de avond ook aanzienlijker, gewoontedieren als wij bankhangers nu eenmaal zijn.