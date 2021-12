Al zestien jaar smullen we van avonturen in Ik Vertrek: ‘Ze zijn heus wel voorbereid’

Jola van der Putten weet het nog als de dag van gisteren. Ze ging in 2015 aan de slag als redacteur bij Ik Vertrek en werd op bezoek gestuurd bij potentiële emigratiekandidaten Karin en Hans ten Böhmer, die later bekend zouden worden als de Scheetjes. ,,Het was mijn allereerste kennismakingsgesprek. Ik werd ontvangen met Senseokoffie en bonbons. Het was een heel enthousiast stel, ze wilden een minigolfbaan beginnen op Bonaire”, vertelt Van der Putten, die inmiddels bij productiebedrijf SimpelZodiak eindredacteur is van het programma. Hun verhaal bleek niet een, maar twee afleveringen waard, of eigenlijk zelfs drie: op 16 december komen ze opnieuw voorbij in een ‘hoe is het nu met’-aflevering.