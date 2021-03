Al meer dan 100.000 tickets vergeven voor show met Nederlandse topartiesten

‘Wow. Binnen 72 uur zijn er meer dan 100.000 tickets uitgegeven voor het eerste concert van The Streamers in Carré. Dát wordt nog eens een gezellig feestje’, aldus de organisatie. Via de website van The Streamers kunnen mensen nog tot volgende week zaterdag een kaartje bemachtigen. Tickets zijn gratis, maar fans kunnen wel een zelfgekozen bedrag achterlaten in een ‘fooienpot’.



Op 20 maart treden onder de noemer The Streamers Guus Meeuwis, Davina Michelle, Kraantje Pappie, Typhoon, Maan en Rolf Sanchez samen op met nog een aantal collega’s. De supergroep bestaat uit ten minste veertien Nederlandse artiesten.



Afgelopen week overspoelden BN’ers hun volgers met filmpjes waarin de ene na de andere bekende artiest een mysterieuze auditie doet voor Guus Meeuwis, Kraantje Pappie en Frank Lammers. Meeuwis onthulde aan deze site dat het ging om een nieuw concert in navolging van het succes van de livestream van Vrienden van Amstel.