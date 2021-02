Al duizenden mensen willen lid worden van K3

Ivo Niehe over zijn borsten­vraag in Brit­ney-do­cu: ‘Context kwam makers niet goed uit’

7:58 De documentaire Framing Britney Spears heeft flink wat stof doen opwaaien. Niet alleen de zangeres, ook onze eigen Ivo Niehe staat plots flink in de schijnwerpers. In de documentaire zit een fragment waarin talkshowhost Niehe de dan 17-jarige popster vraagt naar haar borsten. De 74-jarige tv-maker is flink gepikeerd, omdat de beelden 22 jaar later ‘zonder context’ rondgaan. Hij wil eenmalig reageren.