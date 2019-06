Al 32 miljoen mensen zagen deze jurk van Iris van Herpen

Grin­dr-seriemoor­de­naar baalt van nieuwe BBC-serie over hem en zijn slachtof­fers

18:00 De Britse seriemoordenaar Stephen Port (44), die in 2016 werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens moord op minstens vier homoseksuele jongemannen, is woest over de manier waarop hij wordt afgeschilderd in een nieuwe, driedelige BBC-miniserie over hem en zijn jonge slachtoffers. Volgens zijn zus is Port bang dat hij in de gevangenis problemen krijgt als medegedetineerden via de reeks meer over hem te weten komen.