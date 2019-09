Al 15 jaar dood, maar nog altijd beluisterd, herdacht, meegezongen

podcast Wat waren de hoogte- en dieptepun­ten van de afgelopen Emmy Awards?

Hoe terecht is de hoofdprijs voor Game of Thrones bij de afgelopen Emmy Awards? En wat viel Charlene Heezen en Gudo Tienhooven (die de hele nacht opbleef om de show live te kunnen zien) nog meer op bij het jaarlijkse tv-prijzencircus?