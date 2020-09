Akwasi wil publieke bestel in en kondigt Omroep Zwart aan

Over de exacte invulling van de omroep is nog weinig bekend. Op hun website schrijft de omroep: ,,Wij zijn omroep ZWART. Een klapper van een nieuwe omroep. Waar iedereen wordt gehoord, en iedereen wordt gezien. Vandaag beginnen we. Wakker? Word lid.” De omroep heeft als streven minimaal 50.000 leden op te halen.



Daarmee lijkt de ambitie om bij de Publieke Omroep aan te sluiten. Lidmaatschap kost 10 euro.



Uit de KVK-gegevens van de omroep blijkt dat Akwasi een van de bestuurders is. Ook filmregisseur Gianni Grot zit in het bestuur. Later deze week brengen ze meer naar buiten over hun plannen. Diverse prominenten steunen de omroepplannen al, zo is op Instagram te zien. Onder anderen kickbokskampioen Remy Bonjasky, MocroMaffia-acteur Achmed Akkabi, GTST-acteur Alkan Çöklü en presentatrice Tanja Jess delen de boodschap voor de omroep.



Eens in de zoveel tijd krijgen nieuwe omroepen de kans om zendtijd te krijgen bij de publieke omroep. Nieuwe omroepen hebben nog tot 1 januari 2021 de tijd om toegelaten te worden bij de NPO.