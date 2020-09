Akwasi: ‘De juf noemde me Aquarium, waarop de hele klas moest lachen’

,,De energie die ik van mijn moeder en mijn vader heb gekregen, komt uit de godsdienst. Want waar Ghanezen zijn, is een kerk. Als 6-jarig jochie mocht ik vaak voor de hele kerkgemeenschap in Amsterdam voor­lezen uit een van de bijbelboeken, zoals Korintiërs of Sa­muel. Elke week leerde ik een nieuw stuk tekst uit mijn hoofd. In die kerk heb ik het Woord meegekregen: een voorliefde voor het geschrift en het geschrevene. Ook leerde ik er Ghanees spreken, wat me van pas komt als ik in Ghana ben.