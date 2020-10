Akwasi bij Jinek riep eigenlijk alleen nog maar medelijden op

O'G3NE brengt eerste zelfge­schre­ven nummer uit

29 oktober O’G3NE komt voor het eerst met een zelfgeschreven single. Het nummer, Handgeschreven kus, komt morgen uit. De single gaat over een meisje dat sinds haar vroege jeugd gescheiden is van haar broer. Het enige wat zij van hem bezit is een handgeschreven briefje uit die tijd.