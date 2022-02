Ajax haalt kijkers weg bij Lubach en VI Vandaag

Erp strikt DJ Tiësto voor 7th Sunday Festival

De organisatie van 7th Sunday Festival heeft DJ Tiësto gestrikt voor het hoofdpodium. Voor de Brabantse artiest is het de eerste show in Nederland sinds 2019. Het dancefeest op het festivalterrein De Roost in Erp (bij Eindhoven) staat voor Pinksterzondag 5 juni gepland.

23 februari