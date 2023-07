AJ Plug, de zingende chauffeur van Johan Derksen gaat het theater in: ‘Soms schiet ik zelf ook vol’

Alexandra Plug, de zingende chauffeur van Johan Derksen, gaat het theater in. Met haar band én haar verhaal. Bij de zangeres werd in mei 2019 slokdarmkanker geconstateerd maar krabbelde op. ,,Het wordt niet te zwaar, hoor.”

De talkshow Vandaag Inside is even niet op de buis. Evenals Wilfred Genee en René van der Gijp viert ook Johan Derksen vakantie. En dus heeft zijn chauffeur Alexandra Jolanda Plug, artiestennaam AJ Plug, het ook rustiger.

De zangeres rijdt De Snor tijdens het televisieseizoen vijf avonden per week van Grolloo naar Hilversum en na de uitzending weer terug. Toch is ze niet helemaal vrij. De blueszangeres bereidt zich voor op iets nieuws in haar loopbaan. ,,Ik ga het theater in”, vertelt ze. ,,Met mijn band én mijn verhaal.”

Vier jaar geleden werd bij Alexandra Plug slokdarmkanker geconstateerd. Ze vreesde voor haar leven, maar werd geopereerd en herstelde. Omdat zij destijds geen inkomsten had, sprongen Johan Derksen en zijn vrouw voor de zangeres in de bres met twee benefietconcerten. Plug had daarvoor landelijke bekendheid gekregen door de muziektours van Derksen en haar optredens in diens talkshow met Genee en ‘Gijp’. Ze werd prompt zijn vaste chauffeur toen Derksen in 2018 overstapte van RTL naar Talpa. ,,De theatertour was een idee van het agentschap van Johan. Je hebt tegenwoordig zoveel tributebands, maar theaters willen ook bands met eigen muziek. Dat hebben we met ons album Killer King.”

Het album zit vol met nummers die direct of indirect gaan over ziek zijn en beter worden. Met veelzeggende titels als The Shape I’m In, Tears Ran Dry, Never Gonna Stop, It Will Be Alright en Gimme A Smile. ,,Maar ik zing ook liedjes van mijn vorige albums hoor, want anders wordt het zo zwaar en droevig”, haast ze zich te zeggen. ,,Het is niet de bedoeling dat iedereen jankend dan naar huis gaat.”

Meer dan muziek

De theatertour die de gelijknamige titel Killer King draagt, is meer dan muziek. Tussen de nummers door vertelt Alexandra Plug ook haar verhaal. Hoe ze in 2019 ziek werd, chemo kreeg, worstelde, vreesde voor de toekomst, haar stem, haar leven en hoe ze opkrabbelde, weer ging zingen en anderen inspireerde. ,,Ik vertel wat me overkomen is. Hoe ik het beleefd heb. Ik merk aan reacties dat dat mensen iets doet. Ze herkennen het. Van zichzelf of van een dierbare die kanker heeft. Ze voelen zich verbonden en halen kracht of hoop uit mijn verhaal.”

Alexandra Plug, die tijdens haar ziekte bedolven werd onder brieven en kaarten, doet er zelf allerminst gewichtig over. ,,Het is soms best heftig, zo merkte ik bij de try-outs. Zie ik iemand in de zaal geëmotioneerd worden, schiet ik zelf ook vol. Maar nogmaals, het moet ook niet te zwaar worden allemaal. Gelukkig zijn er ook vrolijke noten genoeg.”

Zie ik iemand in de zaal geëmotio­neerd worden, schiet ik zelf ook vol Alexandra Plug

Hoe het nu gaat? ,,Tussen de controles zit nu steeds meer tijd, al blijft het elke keer spannend. Dan voel je iets en denk je ‘oh god, oh god’. Maar ik mag niet klagen. Ik heb m’n dingetjes. Het eten gaat vaak in kleine stukjes, het moet rustig aan en ik moet goed kauwen. Ook mijn energie moet ik goed verdelen. Ik pak vaak ‘s middags mijn rust. Ik neem naar optredens nu een campingbedje mee. Rijden we voor de file uit, gaan die gasten opbouwen en doe ik even een dutje.” Ze toert straks vanaf oktober het hele land door. Van Hoogezand en Utrecht tot Assen en Zwolle. Ze bereidt zich deze zomer voor op de tours, omdat vanaf half augustus ook het chaufferen voor Johan Derksen er weer bij komt. ,,We hebben de afspraak dat hij zelf rijdt als ik moet optreden, maar vooralsnog kan ik het aardig combineren”, zegt Plug die nog altijd plezier heeft in het rijden van De Snor. ,,Er is wel iets veranderd”, glimlacht ze. ,,Op de heenweg hoor ik bij Zwolle al snurkjes naast me, maar terug zit Johan nog vol met adrenaline van de uitzending en is hij klaarwakker. En dan gaat altijd Radio Veronica aan.”

Ze refereert aan de radioshow Muziek voor volwassenen die Derksen overdag opneemt en die ‘s avonds wordt uitgezonden. ,,Johan vertelt daar tussen de nummers kort het een en ander, dus we horen hem sowieso op de radio, maar ik krijg in de auto van hemzelf natuurlijk de uitgebreide versie. Over de artiesten zelf, waar ze vandaan komen, waar de liedjes over gaan. En ik luister dan graag, hoor.”

Voor de speelijst van de Killer King-tour: www.ajplug.nl

