Afscheid van hond Mo in Hendrik Groen is ‘wonderschone tranentrekker’

Over die laatste scene raken kijkers niet uitgepraat. ,,Ga maar slapen, Mootje. Het komt helemaal goed jochie’’, fluisterde Evert (een rol van André van Duin) zijn trouwe viervoeter toe. Vervolgens kreeg hij te horen dat het begraven van een dier illegaal is. Toch kreeg Mo (voluit Mohamed) een passend afscheid in een park, op zijn favoriete plasplaatsje. Eenmaal terug in Everts aanleunwoning werd met een borrel op de hond geproost.

Overgooier

Hoe gezellig en knus het er ook allemaal in de serie uitziet, in het echt was het ploeteren, gaf hoofdrolspeler Kees Hulst eerder deze maand toe. ,,De Omanido-vriendjes komen een halve dag om een paar scenes op te nemen. Ik zit in elk shot: ik deed het licht aan, en het licht uit. Ik had een persoonlijke waakhond die me overal volgde, en me van de ene beige sweater in de andere beige overgooier hees.’’ Het zegt de 67-jarige acteur weinig dat er zoveel mensen kijken. ,,Natuurlijk vind ik het erg fijn dat het vorige seizoen goed werd ontvangen, maar ik doe gewoon mijn werk. Tim is supergoed, de acteurs zijn supergoed, we zijn allen bezeten van ons vak. Dat matcht heel goed.’’