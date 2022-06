Afscheid van De Dijk: ‘Bij Dansen op de Vulkaan kwamen de kalkbrokken van het plafond’

Gitarist/producer JB Meijers, 16 jaar onderdeel van De Dijk

,,Huub van der Lubbe is er een meester in om in een zaal een saamhorigheidsgevoel te kweken, dat zullen we gaan missen. Het is een soort centrumlinks gedachtengoed uit de jaren 70 dat nog altijd relevant is. Ik zie een andere band die rol niet overnemen.