Afgevallen Berget straalt in bikini en Marieke deelt een kusje uit

Fast & Furious 9: eerste film na corona met 400.000 bezoekers

29 juli Het negende deel in de succesreeks Fast & Furious heeft in Nederland meer dan 400.000 bezoekers getrokken. Dat heeft distributeur Universal Pictures vandaag bekendgemaakt. Fast 9 is daarmee de eerste film die dit aantal behaald heeft sinds de laatste coronalockdown van de bioscopen.