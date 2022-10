HONGER

Af en toe is Expeditie Robinson ook een stukje absurdisme, zeker voor beelddenkers. Ga maar na: na het samensmeltingsdiner was het oorlog in het darmkanaal van Niels Oosthoek: ,,Driemaal het water in gegaan vanwege diarree.” Thijs Boermans had overgegeven en ’s nachts en passant - ,,Ik dacht dat ik droomde” - tegen Niek Roozen geplast. Onderwijl speelde Mike Weerts de hoofdrol in een hilarisch toneelstukje met... zichzelf. Maar, eind goed al goed, de hele groep zong voor Niels, die jarig was en, jawel, een stukje notentaart kreeg van Dennis Wilt, die dat had meegesmokkeld. Oh ja, Niels rook er nog even aan. Geen idee of hij die nacht wederom drie keer het water in is gegaan...