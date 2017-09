Aerosmith-zanger Steven Tyler te ziek om tour af te maken

Wat de 69-jarige zanger mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij is vanavond na de show in het Braziliaanse São Paulo direct teruggevlogen naar de Verenigde Staten. Volgens de band hoeven de fans zich niet al te veel zorgen maken en komt Tyler er weer volledig bovenop.



,,Ik ben niet in levensgevaar, maar ik moet wel onmiddellijk actie ondernemen", zegt Tyler. Hij heeft naar eigen zeggen medische zorg nodig om er zeker van te zijn dat hij in de toekomst nog wel kan optreden. ,,Ik beloof dat ik terugkeer. Helaas kan mijn gezondheid niet wachten en kan ik het ook niet plannen tussen onze shows."



Aerosmith zou tot 7 oktober nog vier shows geven in Zuid-Amerika.