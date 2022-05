Aerosmith-zanger Steven Tyler opgenomen in afkickkliniek: ‘Fans krijgen geld terug’

Het Perfecte Plaatje in Argentinië van start op 1 juni

Het zevende seizoen van Het Perfecte Plaatje is vanaf woensdag 1 juni wekelijks te zien op RTL 4. Het is de eerste reeks waarin de kandidaten direct afreizen naar het buitenland om mee te doen aan de fotowedstrijd voor bekende Nederlanders. De opnames waren in Argentinië.

