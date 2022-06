Advocaten Johnny Depp spreken van ‘eerlijk’ proces tegen ex

Matthijs van Nieuwkerk na drie jaar terug met Summer­school

Matthijs van Nieuwkerk is na drie jaar terug met een nieuw seizoen van het BNNVARA-programma Summerschool, voorheen DWDD Summerschool. De nieuwe reeks, waarin sprekers college geven over hun vak- of interessegebied, is vanaf 3 augustus wekelijks te zien op NPO 1.

