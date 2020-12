Advocaten Johnny Depp: ‘Hij heeft geen eerlijk proces gehad’

De rechter bepaalde in november dat onvoldoende was bewezen dat er in de zaak sprake was van smaad omdat er genoeg bewijs was dat hij zijn ex-vrouw Amber Heard mishandelde. Depp wilde in hoger beroep gaan tegen de uitspraak, maar dat werd afgewezen. Door daarna naar het hof van beroep te stappen, hoopt de acteur dat de rechtszaak alsnog wordt heropend.



De advocaten vinden namelijk dat het aangeleverde bewijs van Heard onvoldoende is getoetst en dat is aangenomen dat ze de waarheid sprak zonder andere getuigenverklaringen in acht te nemen. Het is nog niet bekend wanneer wordt besloten of rechtszaak tegen de krant wordt heropend en hij een nieuw proces krijgt.



De juridische strijd tussen Depp en Heard, die elkaar beschuldigen van mishandeling en zelf ontkennen losse handjes te hebben, is sowieso nog niet voorbij. De acteur sleepte zijn ex voor de rechter na een artikel dat ze schreef over de vermeende mishandeling, waarna zij hem ook aanklaagde. Die zaak staat voor volgend jaar gepland.