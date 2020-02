Advocaat: Weinstein alleen schuldig aan overspel

Weinstein staat in New York terecht en wordt onder meer beschuldigd van verkrachtingen en seksueel misbruik en mishandeling. Hij kan levenslang krijgen indien hij schuldig wordt bevonden. Weinstein zegt enkel seks met wederzijdse instemming te hebben gehad.

Rotunno zei volgens The New York Post tegen het programma 60 Minutes Australia in een vraaggesprek dat er zondag wordt uitgezonden dat Weinstein zondig is. Hij heeft gezondigd door zijn vrouw te bedriegen, maar dat maakt hem volgens de raadsvrouw nog geen crimineel. Rotunno mag eigenlijk sinds dinsdag niet met media over de zaak spreken, maar dit interview was eerder opgenomen.