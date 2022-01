Advocaat The Voice-kandidaat Nienke krijgt nóg twee meldingen: ‘Onafhankelijke commissie nodig’

Steeds meer vrouwen staan op om melding te doen van seksueel overschrijdend gedrag binnen The Voice of Holland . Bij advocaat Sébas Diekstra, die ook The Voice -kandidaat Nienke Wijnhoven bijstaat, zijn gisteren opnieuw twee nieuwe meldingen van oud-kandidaten binnengekomen. ,,Het gaat hier niet zozeer om strafbare feiten, maar wel om ernstig grensoverschrijdend gedrag dat echt niet thuishoort binnen zo’n productie”, zegt de raadsman tegen deze site.

De twee vermeende slachtoffers besloten contact op te nemen met Diekstra, omdat ze geen idee hebben waar ze zorgvuldig en vertrouwelijk hun verhaal kwijt kunnen. ,,Er is helaas nog altijd geen onpartijdige en onafhankelijke instantie die onderzoek doet naar de zaak”, vertelt de advocaat. ,,Dat is natuurlijk hoogst opmerkelijk. Bij zo’n grote, gevoelige zaak verwacht je dat er een onbesproken orgaan is waar slachtoffers melding kunnen doen van dingen die echt niet door de beugel kunnen.”

RTL stelt vooralsnog geen eigen onderzoek in naar de gebeurtenissen bij The Voice, maar gaat mee in het onderzoek dat producent ITV laat uitvoeren door advocatenkantoor Van Doorne. Diekstra is kritisch op ITV, omdat er geen sprake kan zijn van een onafhankelijk onderzoek door een advocatenkantoor dat door de eigen cliënt betaald wordt. ,,Van Doorne is per definitie een partijdige belangenbehartiger. Of er echt aan waarheidsvinding gedaan wordt is maar zeer de vraag en dit zorgt alleen maar voor nog meer wantrouwen onder slachtoffers.”

Hoogleraar of wetenschapper

Waar het onderzoek rond The Voice gebaat bij is, is een onafhankelijke commissie die alle meldingen van seksueel overschrijdend gedrag onder de loep neemt. ,,Deze commissie moet onder leiding staan van iemand die zijn sporen al lang en breed heeft verdiend. Een oud-hoogleraar, een oud-generaal, ik noem maar wat. Op die manier dragen we bij aan een zo feitelijk en objectief mogelijke verslaglegging van wat er precies bij The Voice is gebeurd”, legt Diekstra uit.

ITV Studios laat weten dat het de prioriteit van Van Doorne is om ‘een compleet beeld’ op te bouwen van wat er is gebeurd. ,,Indien u van mening bent dat u slachtoffer of getuige bent geweest van een zedendelict raden wij u ten zeerste aan hiervan direct aangifte te doen bij de politie. Van Doorne zal onderzoek doen naar ander ongepast gedrag rondom The Voice of Holland. Indien u twijfelt over met wie u contact op moet nemen, neem dan alstublieft contact op met Van Doorne”, laat de producent weten. Er heeft inmiddels al een aantal ‘verkennende interviews’ over aantijgingen van ongepast gedrag plaatsgevonden, meldt ITV Studios.

Kamervragen

Volgens de VVD is er in de kwestie-Van Doorne sprake van een ‘ongewenste situatie’. Volgens Kamerlid Ulysse Ellian verslechtert de rechtspositie van slachtoffers als zij eerst ‘spreken met advocaten die namens de opdrachtgever onderzoek verrichten naar mogelijke strafbare feiten en misstanden die plaatsvonden tijdens en rondom de productieactiviteiten van de opdrachtgever’. De VVD’er heeft hierover Kamervragen ingediend.

Op verdere vragen wil advocatenkantoor Van Doorne niet ingaan. ,,Van Doorne is als externe partij door ITV gevraagd om onderzoek te doen. In zijn algemeenheid doen we geen uitspraken over cliënten en zaken en dat geldt in dit geval ook.”

Nienke Wijnhoven

Sébas Diekstra is de advocaat van The Voice of Holland-kandidaat Nienke Wijnhoven, die aangifte gaat doen tegen Jeroen Rietbergen. Wijnhoven werd ‘kotsmisselijk’ door het zien van de aflevering van Boos. ,,Ze vindt het allemaal zo erg, maar ze voelt meteen ook een bepaalde opluchting vanwege het feit dat dit nu in de openheid is en er eindelijk een einde kan worden gemaakt aan wat zich zoveel jaren ongehinderd heeft kunnen afspelen”, vertelde de advocaat, die ook nog een andere vrouw vertegenwoordigt die aangifte gaat doen tegen Rietbergen.

Er zijn inmiddels tientallen meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland gemaakt, onder anderen tegen Jeroen Rietbergen, Marco Borsato en Ali B.

Volledig scherm Portret van advocaat Sébas Diekstra. © ANP