Advocaat Sébas Diekstra: geen enkele Temptation Island-melder begon over geld

exclusief interview Voor het leven getekend door Temptation Island, daar verandert vergoeding van 30.000 euro niets aan

Efrain (26) en Aylin (24) kwamen na hun deelname aan Temptation Island in grote psychische problemen. Pas nu, twee jaar later, voelen ze zich sterk genoeg om samen openlijk naar buiten te treden. In een exclusief interview vertellen ze hoe ze totaal verstrikt raakten in het programma én waarom ze vrezen dat anderen net zo beschadigd raken als zij. Daarom nemen ze juridische stappen. ,,Ik kon niet meer slapen, als ik wél sliep werd ik zwetend wakker.’’