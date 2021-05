Advocaat klaagt Netflix aan voor Epstein-documentaire

Volgens Dershowitz zijn het valse beschuldigingen aan zijn adres. Hij ontkent seks met, de destijds minderjarige, Giuffre te hebben gehad of met welk ander slachtoffer van Epstein dan ook. Ook meent hij dat de producenten van de documentaire hun afspraak niet zijn nagekomen om met bewijs te komen dat hij de fout in zou zijn gegaan.

De advocaat, die jarenlang les gaf aan de prestigieuze universiteit Harvard en deel uitmaakte van O.J. Simpson’s ‘dreamteam’ in 1995, trad in 2007 op als advocaat van Epstein, toen de zakenman verwikkeld was in een zaak wegens seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Mede dankzij Dershowitz hoefde Epstein slechts een korte celstraf uit te zitten en een boete te betalen.