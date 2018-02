'Adje' en burgemeester Joris Bengevoord zijn uit elkaar

,,Mijn grote liefde Joris en ik hebben besloten om uit elkaar te gaan en als vrienden door te gaan. Het afgelopen jaar is een bijzonder en heftig jaar geweest waarin onze woon-, werk- en privésituaties voor ons beiden sterk zijn veranderd. Na tien jaar intensief met elkaar geleefd en gewerkt te hebben, houdt dat nu op. Dat doet ons beiden veel verdriet", zegt Adje.



Joris is sinds april vorig jaar burgemeester van Winterswijk. Samen met Arijan produceerde hij toneelstukken en in 2009 namen ze familiepretpark De Waarbeek in Twente over. Van Bavel (39) blijft directeur in Hengelo. Bengevoord en Van Bavel namen in 2009 het sterk verwaarloosde pretpark over. Ze wisten het park nieuw leven in te blazen. Vanuit hun toenmalige woonplaats Tilburg pendelden de directeuren op en neer naar Hengelo.