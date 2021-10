Adele wilde stoppen met zingen uit angst de volgende Amy Winehouse te worden: ‘Zoon redde me’

Superster Adele (33) heeft serieus overwogen te stoppen met zingen. De zangeres heeft een ‘hechte relatie’ met alcohol en was bang de weg kwijt te raken, net als haar idool Amy Winehouse. ,,Mijn ex en zoontje hebben me gered.’’

Dat zegt de Britse in haar comebackinterview met Vogue. ,,Ik werd heel beroemd, precies toen Amy Winehouse doodging. En we zagen haar allemaal voor onze ogen sterven’’, aldus Adele, waarschijnlijk doelend op de manier waarop Winehouse voor het oog van de wereld een schim van zichzelf werd.

Adele was bang dat ook zij de controle over haar leven zou verliezen. ,,Ik heb altijd een hechte relatie gehad met alcohol. Ik was er altijd erg door gefascineerd. Het is wat mijn vader van me weghield’’, zegt de zangeres, wier aan kanker overleden vader Mark Evans alcoholist was. ,,Dus ik wilde altijd weten wat er zo geweldig aan was.’’

Als je dronken bent, komen er volgens Adele verschillende kanten van je naar boven. En als dat een beetje aan je te zien is, duikt de pers bovenop je. ,,Bovenop je en bovenop je en bovenop je, daar word je fucking gek van.’’



Kluizenaar

De angst om te ontsporen is de reden waarom Adele tussen haar albums door jarenlang uit de spotlights blijft. ,,Ik dacht: ik sluit mezelf gewoon op in een huis. En dat deed ik. Ik was erg teruggetrokken. Het heeft gewerkt, denk ik. Mensen zijn gewend dat ik een kluizenaar ben.’’

Ook het moederschap heeft de zangeres geholpen. ,,Soms word ik bang als ik bedenk hoe mijn leven zou zijn gelopen als ik niet zwanger was geworden van Angelo’’, zegt ze over haar zoontje (8). ,,Ze hebben me allebei gered’’, vervolgt ze over haar kind en ex-vriend Simon Konecki. ,,Er was echt een reden dat hij in mijn leven kwam.’’



Geen nieuwe Hello

Hoewel Adele tegenwoordig beter met de roem omgaat, probeert ze die vooral niet te vergroten. Ze heeft expres geen nummer als Hello geschreven voor haar aanstaande album.

,,Dat nummer katapulteerde me naar een nieuw niveau van roem dat ik niet nog een keer wil meemaken. Ik zeg niet dat ik nog Hello-achtige nummers op de plank heb liggen. Ik was me er alleen van bewust dat mijn verhaal op dit album niet zo moet klinken.’’

