Adele ontkent skippen Grammy's: ‘Wie dat verzon is een eikel’

,,Wie zei dat ik niet naar de Grammy’s ga?”, zei Adele tegen haar publiek. ,,Degene die dat gerucht heeft verzonnen is een eikel. Want ik ga naar de Grammy’s. Die zou ik nooit willen missen.”

De Grammy’s worden op 5 februari in Los Angeles uitgereikt. De zangeres is een van de grote kanshebbers, met zeven nominaties. Adele maakt onder meer kans in de belangrijkste categorie, die van Album of the Year, met haar album 30. De Britse heeft in haar carrière al 15 Grammy’s gewonnen.