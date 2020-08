Adele onder vuur om Afrikaanse haardracht

Met haar foto staat Adele stil bij het zogenoemde Notting Hill Carnival, een jaarlijks festival in de Londense wijk Notting Hill dat dit jaar werd afgeblazen vanwege de coronacrisis. Op de foto is te zien hoe Adele een bikini met de Jamaicaanse vlag draagt, gele veren op haar rug heeft en bantoe-knotjes in de haren heeft, een kapsel dat oorspronkelijk door volkeren in centraal- en zuidelijk Afrika werd gedragen.



In de ruim 68.000 reacties krijgt Adele veel kritiek op dat kapsel. De zangeres wordt culturele toe-eigening verweten. Dat is een term die vaak gebruikt wordt wanneer iemand die geen deel uitmaakt van een bepaalde cultuur wel elementen ervan overneemt. Die toe-eigening wordt vaak bekritiseerd, vooral als het witte personen betreft die onderdelen van een minderhedencultuur kopiëren.

Ondoordacht

‘Het lijkt misschien schattig voor sommigen om dit soort van waardering te tonen, maar dat is het niet’, schrijft een vrouw in de reacties. ‘Heel veel zwarte en latina-vrouwen zijn ontslagen vanwege deze haardracht en jonge kinderen zijn van school naar huis gestuurd vanwege dit kapsel. Dit is gebeurd in het VK, de VS en in andere landen. Ik ben geen fan.’ Een ander beaamt: ‘Zíj zal met dat kapsel wél aangenomen worden. Maar zwarte/Caraïbische mensen niet, zij worden ontslagen. Dit is gewoon ondoordacht. Ze had wat dan ook kunnen dragen en haar kapsel anders kunnen doen, maar hé: doe wat je wil, zeker?’

Toch namen ook veel fans het op voor de zangeres. ‘Nothing Hill Carnival is begonnen in de jaren zestig om de Caraïbische cultuur te vieren’, schrijft iemand. ‘Iedereen draagt dit soort outfits als eerbetoon. Het is dus geen culturele toe-eigening, maar een normale viering.’ En een ander nuanceert: ‘Er is een groot verschil tussen niet willen dat iemand jouw kapsel draagt en iemand die het zich toe-eigent. Ze erkent duidelijk waar het vandaan komt, aangezien ze ook de vlag draagt. Ik begrijp dat sommige mensen dat ongepast vinden, maar het is zeker geen culturele toe-eigening.’ Of zoals een Jamaicaanse vrouw het beknopt samenvat: ‘Laat die vrouw met rust en laat haar voor een dag die knotjes dragen, zeg.’

