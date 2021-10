Adele knalt de Top 40 binnen met hit Easy On Me

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 23 oktober. In de lijst zien we 2 zittenblijvers, 4 binnenkomers, 14 stijgers en 20 zakkers.

31 (--) DROMEN IN KLEUR- Suzan & Freek

In 2019 verscheen het debuutalbum van Suzan & Freek, Gedeeld Door Ons. Deze maand komt de langverwachte opvolger van dat album met daarop 12 nummers waarvan de titeltrack, Dromen In Kleur, inmiddels de vijfde Top 40-hit is.

Suzan & Freek weten hun hits ook prima aan elkaar te rijgen want deze week valt Onderweg Naar Later net buiten de lijst terwijl Dromen In Kleur weet binnen te komen op nummer 31. Sinds 13 maart van dit jaar heeft er iedere week wel een track van het duo in de lijst gestaan en dat is inmiddels een periode van 33 weken.

9 ( 8) REMEMBER- Becky Hill en David Guetta

Remember staat voor de tiende week in de top 10 terwijl Becky Hill en David Guetta, op nummer 9, wel een plekje moeten inleveren. Deze week bereikt David Guetta, die door DJ Mag voor de derde keer werd uitgeroepen tot de beste dj ter wereld, een bijzondere mijlpaal. Hij staat dit jaar namelijk al 100 weken in de Top 40. Het is de tweede keer dat hij dat aantal -in één kalenderjaar- weet te bereiken nadat hij in 2018 tot 102 weken wist te komen. Slechts twee andere acts stonden in een jaar meer dan 100 weken in de lijst: The Beatles (met 108 weken in 1965) en Dua Lipa (met 102 weken in 2020).

6 ( 5) SHIVERS- Ed Sheeran

Een overeenkomst tussen Ed Sheeran en Armin van Buuren is moeilijk te vinden. Deze maand gaven ze allebei natuurlijk een optreden bij Qmusic. Maar deze week zetten ze ook allebei een bijzondere Top 40-mijlpaal neer want zowel Armin als Ed staan nu voor de 400e week in de lijst. Armin doet dat, met Davina Michelle, via Hold On waar Ed Sheeran met zowel Bad Habits als met Shivers de 400 weken weet te bereiken. Die tracks van Ed staan ‘back-to-back’ in de lijst: Bad Habits zakt drie plaatsen naar nummer 5 waar Shivers een plaatsje zakt naar nummer 6.

1 (--) EASY ON ME- Adele

Pepas van Farruko blijft deze week zitten op nummer 3 en staat nu voor de vierde keer op die plek. Stay van The Kid Laroi en Justin Bieber levert deze week een plekje in en komt op nummer 2.

Easy On Me is de nieuwe nummer 1 van Nederland. Adele scoort haar vijfde nummer 1-hit en daarmee evenaart ze het record van Madonna die als zangeres ook vijf nummer 1-hits op haar naam schreef.

Easy On Me is ook nog eens de 35e hit die vanuit het niets op de eerste plek weet binnen te komen. Adele stond al in dat rijtje van 35 want Hello begon in 2015 ook meteen op nummer 1. Adele is de eerste zangeres ooit die nu twee keer op nummer 1 is binnengekomen.

