‘Adam Levine en Behati Prinsloo verwelkomen derde kind’

Bekende acteur geeft lintje terug waarmee koningin Elizabeth hem eerde: ‘Mijn ogen zijn geopend’

De gelauwerde Schotse acteur Alan Cumming (58), onder meer bekend van de serie The good wife, heeft onlangs de koninklijke onderscheiding teruggegeven waarmee Queen Elizabeth hem in 2009 eerde. Hij wil niet meer in één adem worden genoemd met het Britse Rijk vanwege ‘giftige’ wandaden uit het verleden.

27 januari