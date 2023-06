Ad Visser, Edwin Rutten en Frits Barend ook in Beter laat dan nooit

Eerder werd bekend dat Henny Huisman (71) ook deelneemt aan de derde reeks. De reis en opnames moeten nog plaatsvinden. De bestemming is wel al bekend. De vier pakken de koffers richting Azië. Ze doen de landen Cambodja, Zuid-Korea en Nepal aan. In 2018 en 2020 gingen Peter Faber, Gerard Cox, Barrie Stevens en Willibrord Frequin op reis, eerst in Azië met Olcay Gulsen als reisleider, twee jaar later ging Katja Schuurman mee naar Midden en Zuid-Amerika.

Eerder stelde Gerard Cox (83) niet in beeld te zijn voor een derde serie. ,,Ze hebben me heel netjes gebeld dat ze dat met anderen gingen doen. Geen enkel probleem, hoor. Ik zou het nu denk ik ook niet meer kunnen. We hebben genoten en het zag er erg leuk uit, maar het is heel inspannend. We hebben geloof ik wel twintig vluchten gemaakt. Daar zag ik erg tegenop.”

Wie de opvolger wordt van Gulsen en Schuurman als ‘reisleider’ is nog niet bekendgemaakt.

